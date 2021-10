Hospital de Santa Cruz do Sul inicia construção de novo bloco cirúrgico

publicidade

O Hospital Ana Nery, de Santa Cruz do Sul, iniciou a construção de um novo bloco cirúrgico. A obra contará com R$ 1,3 milhão repassado pela prefeitura. O diretor executivo do estabelecimento de saúde, Gilberto Antônio Gobbi, informou que a instituição possui uma demanda reprimida. Atualmente, ocorrem cerca de 750 cirurgias por mês. Com a obra, a capacidade poderá ser duplicada, passando de seis salas de cirurgia para 11, além da ampliação para 25 leitos de recuperação.

Gobbi estima o valor total da obra em torno de R$ 4,5 milhões e afirma que a instituição segue mobilizada em busca de mais recursos. Responsável técnica da obra, a arquiteta Graziela Assmann explica que a proposta prevê a reforma completa do centro cirúrgico existente, no segundo pavimento do hospital, e a ocupação da atual Central de Material Esterilizado (CME) pelo centro cirúrgico. Além da reforma, haverá a construção de um novo prédio de dois pavimentos, contíguo ao atual. No pavimento térreo do novo prédio ficará localizada a nova CME, logo abaixo da expansão do centro cirúrgico, no segundo pavimento, e em conexão com o atual. Serão 1.020 metros quadrados de construção e 976 metros quadrados de área reformada. A expectativa é que a conclusão do trabalho ocorra em um ano.

A secretária de Saúde, Daniela Dumke, disse que é positivo quando o poder público pode firmar parcerias como esta. “A iniciativa vai ajudar na qualificação do serviço prestado em saúde”, afirmou. De acordo com a secretária de Saúde, a documentação para a concretização dos repasses já foi assinada, restando agora apenas o cumprimento dos trâmites burocráticos.

