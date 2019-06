Hospital Geral de Caxias do Sul suspende cirurgias eletivas

publicidade

O Hospital Geral (HG) de Caxias do Sul, que atende 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS), suspendeu por tempo indeterminado as cirurgias eletivas. O diretor do estabelecimento, Sandro Junqueira, informou que a decisão foi tomada porque os leitos de internação que recebem os pacientes no pós-operatório estão com ocupação máxima. O hospital comunicou a medida aos órgãos responsáveis.

As cirurgias que não necessitam de internação hospitalar e os procedimentos de emergência e ambulatoriais estão mantidos. O HG conta com um total de 227 leitos. São 49 cidades que têm o Hospital Geral de Caxias do Sul como referência pelo SUS. A suspensão se dará até que os leitos sejam desocupados.