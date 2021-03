Hospital inicia reforma para aumentar capacidade de atendimento em Estância Velha

publicidade

A reforma de uma ala do segundo piso do Hospital Municipal Getúlio Vargas, na cidade de Estância Velha, teve início nesta segunda-feira. O antigo bloco cirúrgico será transformado em leitos de enfermaria, garantindo o aumento da capacidade de atendimento.

Para viabilizar a obra, alguns remanejos serão feitos. A parte administrativa, a rouparia e o alojamento para médicos serão, provisoriamente, realocados em três contêineres, que chegaram na manhã de hoje no local.

A reforma do segundo piso do hospital terá o investimento de R$ 247mil e será realizada com recursos do Estado, provenientes da Consulta Popular 2018/2019.

A expectativa é de que a obra seja concluída em cinco meses.

Veja Também