Hospital Mãe de Deus ‘pedala’ na orla contra o sedentarismo

O Hospital Mãe de Deus promoveu, neste sábado, uma ação na Orla do Guaíba, em Porto Alegre, visando lembrar a importância de se manter o corpo em movimento em antítese ao sedentarismo que afeta boa parte da população. Para comemorar os 44 anos completado em junho, a instituição convidou as pessoas para um desafio: não deixar a bicicleta parar. Uma bike ergométrica fique em funcionamento pela manhã inteira, disponível ao público, para que cada participante pedalasse por 15 minutos ininterruptos. E, assim foi.

Entre as quadras 21 e 22 do Trecho 3 da Orla, a atividade Mãe na Orla contou com a presença do sol que apareceu após a neblina das primeiras horas do dia e recebeu ‘ciclistas voluntários’ de várias idades. Segundo o diretor de Operações do Mãe de Deus, Clayton Moraes, lembrou que, desde a adoção das quadras por parte da instituição, o local virou um espaço para ações em favor do bem-estar. “Nos propusemos a sair dos muros e das paredes do hospital e promover saúde junto à comunidade de Porto Alegre”, ressaltou.

Segundo Moraes, o desafio da bicicleta ergométrica é uma forma de incentivar a prática de uma atividade física. “Temos aqui, na Orla, muitas quadras poliesportivas, há ciclovias, a rua fica fechada para quem prefere correr ou praticar outras atividades. Estamos aqui para ajudar as pessoas a saírem do sedentarismo”, relatou.

O evento também ofereceu aferição de pressão, avaliação de composição corporal (bioimpedância) e massoterapia, de forma gratuita. “É muito importante haver ações como essa. Muitas vezes, não percebemos que devemos mudar nossos hábitos”, opinou a aposentada Virgínia Souza, de 63 anos. O médico Norberto Martins levou o filho Lucas para, juntos, não deixarem a bicicleta parar.

Em outubro de 2021, o Mãe de Deus, em parceria com a prefeitura, assinou o termo de adoção para o hospital administrar e realizar a manutenção de 29 quadras de esporte do Trecho 3 da Orla. Entre elas, duas são poliesportivas, cinco de futebol de grama sintética, uma de futebol de areia, três de beach tênis, duas de tênis e quatro infantis (sendo duas de concreto e duas de grama sintética).