Hospital Público de Bento Gonçalves recebe 3,6 milhões do Governo do Estado

Bento Gonçalves será contemplado com R$ 3,6 milhões para continuidade das obras do Hospital Público, no bairro Botafogo. Os recursos serão repassados pelo Estado por meio do programa Avançar na Saúde. Com o recurso, será construído o segundo andar do hospital que vai contemplar 15 leitos de UTIs.

“Ficamos muito contentes com o anúncio dos recursos para continuidade do Hospital, será mais uma importante etapa, com a construção do andar para os leitos de UTI”, destacou a secretária de Saúde, Tatiane Misturini Fiorio.

No início do mês, a secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, esteve visitando as obras do hospital. Na oportunidade, o prefeito Diogo Siqueira solicitou o aporte de recursos para o município. O projeto do Complexo Hospitalar prevê a instalação de 170 leitos, 15 leitos de UTIs, 8 salas cirúrgicas e se tornará uma referência em urgência e emergência, além da ala de psiquiatria e outras especialidades.

Atualmente, já funciona no local a UPA 24h, o Laboratório de Análises Clínicas e Patologia, um Centro de Especialidades Odontológicas, além do primeiro andar das Unidades de Internação. Estão em execução, as obras do elevador, bloco cirúrgico, farmácia e revitalização do antigo Galassi.

O prefeito Diogo Siqueira destacou a importância do aporte de recursos. “Essa estrutura foi pensada para ser um Hospital regional e para complementar o sistema de saúde municipal. Não é só para Bento, mas para toda a região. Esse recurso será muito importante para a continuidade do nosso hospital”, destacou Siqueira.

