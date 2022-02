Hospital Santa Terezinha de Erechim melhora estrutura de atendimento aos pacientes

publicidade

A partir de sugestões de colaboradores, de usuários e de visitas, a Fundação Hospitalar Santa Terezinha (FHSTE) de Erechim, no Norte do Estado, começa a implementar medidas que visam garantir reflexos diretos no cotidiano do hospital a na qualificação da assistência.

Segundo o diretor executivo do hospital, Jackson Arpini, recentemente foi lançado o projeto denominado "Mutirão Organizacional", que visa realizar visitas in loco aos ambientes de trabalho e as portas de entrada da Casa de Saúde, organizados pela equipe gerencial. “O objetivo da iniciativa é verificar, através da escuta dos colaboradores, usuários e das visitas, melhorias que podem ser implementadas com recursos menos expressivos”, observa.

Arpini informou que, após a realização do Mutirão na Clínica B, foi evidenciado a carência de cadeiras específicas para banho e higienização dos pacientes. Mediante esta reivindicação foram adquiridas cinco cadeiras com estas caraterísticas, em alumínio e com rodas, com capacidade para 150 Kg, para serem distribuídas para as respectivas clínicas, com o propósito de melhorar as condições de trabalho e a assistência aos usuários internados.

A direção da casa de saúde informou que, para esta iniciativa foram investidos R$ 4,5 mil, oriundos da parceria com a Rede de Farmácias São João, que em decorrência da abertura de novas lojas na cidade firmou parceria com hospital Santa Terezinha.

Na avaliação da direção do hospital, que atende Erechim e dezenas de outros municípios do Norte do Estado, os investimentos em equipamentos e mobiliários visam melhorar as condições de trabalho e vem ao encontro das necessidades dos usuários, missão primordial da instituição de saúde.

“Estamos investindo nas pessoas e para as pessoas e as parcerias são relevantes. As cadeiras de higiene ficarão à disposição das clínicas de internação do Hospital e são equipamentos adquiridos especificamente para qualificar a assistência e dar melhores condições de trabalho a equipe técnica", afirma Jackson Arpini.

