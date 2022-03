Hospital Santa Terezinha de Erechim registra aumento de 50% nos atendimentos do Pronto Socorro

publicidade

A Fundação Hospitalar Santa Terezinha (FHSTE) de Erechim apresentou nesta quarta-feira, o relatório dos atendimentos de urgência e emergência na instituição de saúde, em especial no Pronto Socorro da entidade. Se no mês de janeiro de 2021, foram registrados 4,7 mil atendimentos no Pronto Socorro, esse número subiu para mais de 7,1 mil em janeiro de 2022. Isso representa um crescimento de 50% nos atendimentos voltados à população local. Segundo o diretor Executivo do Hospital Santa Terezina, Jackson Arpini, os atendimentos no Pronto Socorro do Santa Terezinha são em média 90% voltados à comunidade local.

Arpini disse que o crescimento da demanda se dá em vista de uma série de fatores, que são alvo de monitoramento por parte da Casa de Saúde. “Estamos verificando por indicadores oficiais que está ocorrendo um aumento na demanda de pessoas que acessam os serviços de saúde, que podem ser observadas no cotidiano”, observa.

Segundo o diretor Administrativo, Márcio Pires nos últimos meses, em razão do surgimento da nova cepa Ômicron, que possui um alto poder de transmissibilidade, ocasionou uma demanda expressiva de usuários acessando as Unidades de Saúde e também o Pronto Socorro. “É importante destacar que muitos serviços foram paralisados nos anos de 2020 e 2021, em decorrência da pandemia de Covid-19 e que acabou por restringir a movimentação das pessoas, inclusive na busca por serviços de saúde e agora, com os indicadores mais alentadores de dezembro de 2021, os usuários estão retomando a normalidade, fato que pode ser observado pelas sete portas de entrada da instituição”.

A direção do hospital cita, ainda, que em decorrência desta acentuada procura, algumas medidas foram implementadas e outras estão em fase de execução, no sentido de qualificar a assistência deste relevante serviço como a classificação de risco, atendimentos prioritários para idosos, gestantes, entre outros. Para atender essa necessidade, a Casa de Saúde substituiu a equipe prestadora do serviço e aumentou o quadro de médicos, estando nos momentos de maior procura com dois, chegando até três profissionais médicos, além do reforço da equipe assistencial.

O Hospital Santa Terezinha, referência no Sistema Único de Saúde (SUS), atende gratuitamente à população e possui em seu quadro, atualmente, 655 colaboradores entre equipes técnicas, apoio e outras. Também, possui 28 empresas médicas contratadas para prover atendimento aos usuários de Erechim, região e macrorregião.

