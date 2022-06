Hospital Tramandaí abre Unidade de Coleta de Sangue e Transfusão para todo Litoral Norte

publicidade

A solenidade de abertura da Unidade de Coleta de Sangue e Transfusão do Hospital Tramandaí (HT) ocorreu nesta terça-feira, Dia Mundial do Doador de Sangue, para toda a região do Litoral Norte. A partir de agora, a unidade, que realizava coletas apenas para pacientes do HT, passa a ter uma atuação regional.

O aposentado e doador de sangue Nestor Buhl aproveitou para fazer a sua doação. “Existem pessoas doentes ou que por ventura sofreram algum acidente e precisam de transfusão. Por isso, no dia a dia do hospital sempre é necessário sangue. É com esse objetivo que tem que doar”, argumentou Buhl.

Para o secretário de Saúde de Arroio do Sal e representante regional do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do RS (COSEMS/RS), Diego Feldmann de Vargas, ter uma Unidade de Coleta e Transfusão mais próxima facilitará a rotina dos doadores de seu município, e a logística empregada para que as doações ocorram. “Em Arroio do Sal disponibilizamos uma van, uma vez por mês ou a cada três meses, para levar 15 pessoas a Porto Alegre para doar. Assim, elas têm que se disporem a passar a tarde na Capital. Por isso, trazê-las para cá torna mais simples”, relatou. Feldmann.

“É imprescindível a descentralização da coleta de sangue, o que facilita a logística tanto para doadores quanto para receptores”, enfatizou o diretor-geral da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV) e responsável pela administração do HT, Tércio Erany Tedesco Júnior.

De acordo com a secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, a ampliação do público da Unidade resulta também no aumento das bolsas de sangue coletadas. “Nós vamos saltar para a quantidade de 600 bolsas coletadas por mês. Queremos crescer e cresceremos”, informa. O volume mensal, atualmente, é de 150 bolsas de sangue.

Segundo a diretora do Departamento Estadual de Sangue Hemoderivado e do Hemocentro do Estado, Katia Brodt, o aumento da atuação da Unidade de Coleta de Sangue e Transfusão do HT é essencial para que haja mais doadores. “O impacto e a participação que esse serviço vai ter na organização da transfusão de sangue desta região será fundamental”, pontua.

Além disso, Katia destaca que a disponibilidade de um local acessível para coleta faz diferença para os doadores. “O gaúcho sempre foi muito solidário e continua sendo. Mas nós podemos facilitar a vida deste doador, oportunizando locais mais próximos da sua moradia para que esta doação ocorra. A maior parte dos residentes daqui tinham que se dirigir a Porto Alegre para doar. Vindo aqui, a gente diminui a distância que o doador percorre e amplia o acesso”, explicou.

