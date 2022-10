Hospital Universitário de Canoas realiza atividades em comemoração ao Dia das Crianças

publicidade

A semana em comemoração ao Dia das Crianças começou com uma programação intensa e diversificada no Hospital Universitário de Canoas. Até o dia 14 de outubro, estão previstas atividades lúdicas e distribuição de presentes. Nesta terça-feira, as crianças vão se divertir com brincadeiras de pintura artística e escultura em balões. Na quarta-feira, a partir das 9h30min, está prevista a escalada nas paredes do hospital com super-heróis do Rapel Urban, e na quinta-feira, às 14h, ocorre a brincadeira de maquiagem artística.

Organizada pela Comissão de Humanização do HU, a Semana das Crianças também arrecada brinquedos e materiais de higiene para presentear os pacientes infantis. Interessados em colaborar com a campanha, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil e Rapel Urban, podem levar a sua doação para a caixa de doações no saguão do hospital (Farroupilha, 8001, bairro São José) ou na sede da Defesa Civil (Bandeirantes, 450, bairro Nossa Senhora das Graças).

Para o dia 14 de outubro, já estão abertas as inscrições para o curso rápido de Escultura de Balões, que vai acontecer a partir das 13h30min, na sala 2040 do HU Canoas, no segundo andar da casa de saúde. A oficina será ministrada pelo voluntário Mateus Gomes, com entrada gratuita para funcionários e comunidade. Interessados devem realizar a doação de um kit de higiene pessoal, direto na sala da Humanização, junto ao Ambulatório, no térreo do hospital e efetivar a inscrição. Mais informações pelo telefone 3478.8199.