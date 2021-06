Hospital Veterinário é entregue em Campo Bom

publicidade

As obras do Hospital Veterinário da Universidade Feevale foram entregues nessa segunda, em Campo Bom. O local, que deve atender centenas de animais de toda a região do Vale do Sinos, deve começar a operar no início de agosto. A obra começou a ser executada em dezembro do ano passado, com investimentos de R$ 22 milhões.

A construção dos prédios, divididos em dois blocos, ocorreu em um lote doado pela Prefeitura de Campo Bom, localizado na Alameda da Inovação, próximo ao Feevale Techpark, com área total de 4.117,35 m². O Bloco 1, onde está a entrada principal, conta com dois pavimentos destinados ao atendimento de animais de pequeno porte com salas de aula e laboratórios específicos do curso.

Já o Bloco 2, que também tem dois pavimentos, será voltado ao atendimento de animais de médio e grande porte. Além das salas com baias para os animais, o espaço possui um complexo de laboratórios para a saúde animal, três consultórios, dois blocos cirúrgicos para procedimentos e um para atividades de aulas práticas. "Só conseguimos chegar em momentos como esse através de parcerias, não entre pessoas, mas entre instituições. Esse hospital é fruto disso, e da nossa missão em formar nossos alunos, aliado a serviços em prol da nossa comunidade", disse Cleber Prodanov, reitor da Universidade Feevale.

Espaços de convivência ao ar livre, cafeteria e dormitório, para alunos do curso e veterinários residentes, também devem ser criados para complementar a obra. A estrutura do Hospital Veterinário será utilizada pelos alunos do curso da instituição em prol das cidades onde a Feevale já possui convênio voltado para a saúde animal com os municípios de Novo Hamburgo, Campo Bom, São Leopoldo e Sapiranga. "Campo Bom possui uma parceria de longa data com a Universidade Feevale e nos orgulha muito fazer parte da concretização deste hospital veterinário, algo inédito na região", disse o prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi.

Veja Também