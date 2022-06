Hospital Vida & Saúde de Santa Rosa comemora 87 anos nesta segunda-feira

publicidade

O Hospital Vida & Saúde (HVS), de Santa Rosa, completa 87 anos nesta segunda-feira. A partir deste ano, a instituição começa a utilizar o slogan “A caminho dos 90 anos”, que trilhará perspectivas de um hospital em constante crescimento. “Somos referência na região e no Estado e estamos trabalhando pela ampliação de serviços, mas principalmente, trabalhando pela vida e pela saúde da comunidade”, afirma o presidente Rubens Zamberlan.

Com 1.137 funcionários e cerca de 250 médicos no Corpo Clínico, o hospital tem oferecido atenção especial aos profissionais com um trabalho voltado ao bem-estar e a valorização dos mesmos, por meio do Programa de Qualidade de Vida do Funcionário do HVS e do Programa de Valorização Profissional. “Mais do que nos preparamos para os 90 anos, estamos preparando nossos profissionais para novos desafios e para o crescimento do hospital e da região como um todo”, finaliza o presidente Zamberlan.

Neste ano, o hospital renovou a certificação junto a Organização Nacional de Acreditação (ONA), reafirmando o nível máximo: Nível 3 – Acreditado com Excelência. “Estamos entre os 12 hospitais gaúchos com o nível máximo de certificação na ONA, o que aumenta a nossa responsabilidade, mas enfatiza a importância do trabalho comprometido desenvolvido na instituição”, destaca a diretora-geral Vanderli de Barros.

O hospital tem trabalhado com avanços importantes na infraestrutura. Ainda em obras, a nova Unidade Hospitalar já conta com cinco pavimentos em funcionamento, recebendo pacientes de todo a região no Laboratório de Análises Clínicas, no Centro de Diagnóstico por Imagem, no Centro Cirúrgico (que inclui a Central de Materiais Esterilizados e a Sala de Recuperação) e no Núcleo de Educação Corporativa.

Com 150 leitos, o hospital tem uma média de mil internações por mês. Além disso, mensalmente, o Centro de Diagnóstico realiza 4.500 exames, o Centro Clínico atende cerca de 2.500 consultas e o setor de Traumatologia realiza 750 atendimentos. Na Hemodiálise, também por mês, são atendidos cerca de 80 pacientes e o setor de Oncologia atende 800 pacientes que fazem quimioterapia e 60 pacientes que fazem radioterapia.

Na Unidade Dom Bosco, gerenciada pelo hospital desde 2018, novos espaços também foram reformados recentemente, abrigando novos consultórios médicos e a Traumatologia, além de manter a Unidade de Saúde Mental e dez leitos de UTI no espaço que anteriormente era destinado exclusivamente ao tratamento da Covid-19.

