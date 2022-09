IAHCS assume emergencialmente gestão do Pronto Socorro de Canoas

publicidade

Nesta quarta-feira foi assinado o Termo de Colaboração entre a prefeitura de Canoas e o Instituto Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IAHCS), que assumiu, de maneira emergencial, a gestão, operacionalização e execução dos serviços do Hospital de Pronto Socorro Prefeito Dr. Marcos Antonio Ronchetti (HPSC). O valor mensal do Termo de Colaboração entre o IAHCS e a Administração Municipal é de R$ 8.466.666.66 e o contrato tem vigência de 180 dias.

O secretário municipal da Saúde, Aristeu Ismailow, destaca que as secretarias estadual e municipal de Saúde vêm, ao longo do mês de setembro, realizando reuniões periódicas. “O intuito foi de operacionalizar uma transição harmoniosa e pacífica onde, nem os profissionais e nem a população que é atendida no hospital, sofram qualquer interrupção de serviços em decorrência da troca de gestão”.

Marcelo Elisio Oliveira, diretor Administrativo do IAHCS, explica que para o Instituto este é um momento muito importante, principalmente se tratando de um hospital de grande porte e que atende não só Canoas, mas também outros 150 municípios do Estado. “A condução realizada pelas secretarias municipal e estadual da Saúde foi sincronizada e manteve a integridade do hospital. Isso nos dá muita segurança para atuar nesta instituição.” Ele disse, ainda, que a intenção do IAHCS é a manutenção de todos os colaboradores.

O diretor técnico do HPSC, Dr. Álvaro Fernandes, observa que todo o processo trouxe uma grande tranquilidade para todo o quadro clínico. “O HPSC nunca mais será o mesmo depois desta transição. O IAHCS tem a preocupação de manter os colaboradores e estará, junto conosco, aprendendo e incorporado aos desafios do dia a dia na instituição".

