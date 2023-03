IBGE encerra fase de coleta domiciliar e inicia etapa de apuração de dados do Censo Demográfico

publicidade

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) encerrou nessa terça-feira a cobertura da coleda domiciliar do Censo Demográfico. A conclusão dessa etapa também marca o início de outra, a de apuração. De acordo com o IBGE, 189.261.144 pessoas foram recenseadas (91%), levando em conta a prévia da população divulgada em 28 de dezembro de 2022. A divulgação dos primeiros resultados do Censo deverá ocorrer entre o final de abril e início de maio.

Conforme o IBGE, a fase de apuração compreende os trabalhos de análise dos dados do censo, a serem realizados pelo Comitê de Fechamento do Censo (CFC). Alguns trabalhos nesta etapa significam o retorno a campo de agentes.

Por conta do cuidado com a checagem, verificação e refinamento da coleta, o IBGE avisa que nesta etapa de apuração que alguns domicílios ainda vão receber visitas de recenseadores ou supervisores. Uma das etapas do Censo Demográfico, a Pesquisa de Pós-Enumeração (PPE) contempla uma amostra de cerca de 1,5% dos setores censitários. Seu principal objetivo é fornecer recursos para a avaliação da cobertura e da qualidade da coleta.

Yanomami

Ao mesmo tempo em que iniciará a etapa de apuração de milhões de dados, o IBGE realizará este mês uma operação pontual final de coleta de dados para o censo junto aos moradores da Terra Indígena Yanomami. A operação começa no próximo dia 6 e, a depender das condições climáticas no território que passa pelos estados de Roraima e Amazonas, será concluída entre 20 e 30 dias depois.

Durante o censo, os recenseadores já coletaram dados de 50% dos moradores do território Yanomami. Agora, resta a metade final, que vive em áreas de acesso especialmente complexo.

Para viabilizar a operação, a ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, liderou uma frente interministerial de apoio que envolveu o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o ministro da Defesa, José Múcio, e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Em reuniões, a ministra defendeu a centralidade que o censo exerce para as políticas públicas nacionais e regionais.

Após despachos diretos entre os ministros, Tebet colocou o corpo técnico do Ministério do Planejamento para, junto do presidente interino do IBGE, Cimar Azeredo, viabilizar detalhes logísticos da viagem de recenseadores e supervisores do instituto até a Terra Indígena Yanomami.

Segundo o Ministério do Planejamento, entre recenseadores e supervisores do IBGE, experientes em coletas junto a terras indígenas, e técnicos militares e policiais de apoio, o IBGE estima 38 pessoas que usarão, em diferentes turnos, helicópteros da Polícia Rodoviária Federal (PRF), mobilizada para a viabilização do censo a partir de decisões do Ministério da Justiça e Segurança Pública.