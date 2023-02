IBGE: mães entre 20 e 29 anos ainda são maioria, mas número vem reduzindo

publicidade

O relatório divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) sobre o número de novos nascimentos no Brasil em 2021 identificou uma redução na faixa etária das mães no país. Mulheres entre os 20 e 29 anos ainda são maioria, no entanto, esse número vem caindo com o passar dos anos. Nos anos 2000 e nos anos 2010, elas representavam mais da metade dos novos nascimentos: 54,5% e 53,1%, respectivamente. Agora, são 49,1%.

Por outro lado, os dados referentes às mulheres com 30 anos ou mais estão apontando um crescimento. Na faixa etária dos 30 aos 39 anos, o avanço foi de 7,7% em relação a 2010 e 11,8% se comparado ao ano 2000.

Fonte: IBGE

Entre mulheres com 40 anos ou mais, o crescimento foi mais singelo, mas também reportado: 39% em 2021, diante de 2,3 e 2,0 nos anos 2000 e 2010. Outro número que também observou redução foi o de nascimentos entre mulheres com menos de 20 anos. Atualmente, elas representam 13,2% dos novos registros. Em 2000, eram 21,6% e em 2010, 18,5%.

Rio Grande do Sul

No segmento das mães com 30 anos ou mais, o Rio Grande do Sul integra o top 3 no ano de 2021. Segundo o IBGE, 43,3% dos novos nascimentos no Estado foram de mulheres desta faixa etária. Apenas São Paulo e o Distrito Federal reportaram números superiores.

Na faixa etária com menos de 20 anos, o RS está entre os com menos registros. Somente 9,6% dos nascimentos no território gaúcho foram de mães destas idades. Somente os estados de São Paulo, Santa Catarina e o Distrito Federal tiveram números inferiores.

