Idosa é atropelada e morta na ERS 239, em Parobé

publicidade

O Comando Rodoviário da Brigada Militar foi acionado na madrugada deste domingo, dia de Natal, para atender uma ocorrência de atropelamento de pessoa no km 47 da ERS 239, em Parobé. No local, o efetivo do CRBM constatou que a vítima fatal era uma idosa, de 65 anos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve presente e constatou o óbito. De acordo com o CRBM, o veículo responsável pelo acidente de trânsito não foi encontrado.