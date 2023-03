Idosa morre em acidente de trânsito na BR 285, em Passo Fundo

publicidade

Uma idosa de 76 anos morreu em um acidente de trânsito no começo da manhã desta quarta-feira no km 294 da BR 285, em Passo Fundo. Houve a colisão transversal entre um Ford Fiesta e caminhão Scania. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a vítima fatal estava no automóvel. Outra mulher, de 56 anos, também ocupante do carro, ficou ferida.

Já em São Luiz Gonzaga, um pedestre, ainda não identificado, foi atropelado e morto na noite dessa terça-feira no km 568 da BR 285. Segundo a PRF, o motorista do veículo envolvido fugiu do local, mas relatos de testemunhas apontam que pode ser um caminhão de carga. A Brigada Militar auxiliou no atendimento da ocorrência.