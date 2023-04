Idoso morre atropelado por moto na BR 101, em Osório

publicidade

Um idoso morreu atropelado na manhã deste sábado no km 74 da BR 101, em Osório, no sentido Capital-Interior, no Litoral Norte. A vítima, de 82 anos de idade, foi atingida por uma moto Suzuki GSX-R1000.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o óbito foi no local. Já o motociclista ficou ferido gravemente, sendo socorrido e encaminhado para o hospital em Capão da Canoa. Houve o bloqueio parcial do trecho da estrada.