Idosos acima de 80 anos e imunocomprometidos com mais de 40 anos recebem vacina bivalente na Capital

A vacinação com o imunizante bivalente iniciou hoje em Porto Alegre aos idosos acima de 80 anos, público estimado em 24,9 mil pessoas, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), bem como imunocomprometidos acima de 40 anos. Assim como os demais grupos já autorizados, a aplicação é realizada em 37 pontos da Capital. Amanhã, a vacinação avança para pessoas com 75 anos ou mais, e imunocomprometidos com 30 anos ou mais.

A bivalente protege contra a variante original do coronavírus, assim como as mais agressivas, a exemplo da ômicron, surgida mais tarde. Na unidade de saúde São Carlos, no bairro Agronomia, administrado pela Rede Divina Providência, havia fila para receber as doses, mas o atendimento era rápido. A aposentada Ediles Terezinha Vieira Lopes levou a mãe, Juvelina Vieira Lopes, 81 anos, para ser imunizada. Ambas são moradoras do bairro São José.

“Recebi todas as doses e acho importante que todos que já possam fazer o mesmo, que o façam. Quando fiquei sabendo que era hoje, me preparei”, comentou Juvelina. Moradora do Jardim Bento Gonçalves, bairro Partenon, Eva Barcelos dos Santos, 89 anos, disse que se imunizou ontem pois era o dia em que conseguiu. “Vim sozinha e estou bastante empolgada”, afirmou. A imunização para o público acima de 90 anos iniciou na segunda-feira, e de 85 a 89 anos, na terça. A Prefeitura de Porto Alegre escalonou as faixas etárias a fim de evitar aglomerações nos pontos de vacinação.

Podem receber a bivalente pessoas que cumprem as condições de idade ou de saúde, além de já terem completo o esquema vacinal primário com ao menos duas doses da monovalente, que protege apenas contra a cepa original. Quem ainda não está elegível à imunização com a bivalente pelos critérios deve aplicar a vacina já disponível nas unidades de saúde para pessoas acima de 12 anos, no caso das vacinas adultas, e a partir de seis meses de idade, para as doses infantis.