Idosos do Centro de Saúde Modelo participam de caminhada do Maio Amarelo em Porto Alegre

Idosos integrantes do grupo ComViver, do Centro de Saúde Modelo, em Porto Alegre, participaram na manhã desta quarta-feira de uma caminhada alusiva ao Maio Amarelo, mês de conscientização à segurança no trânsito. O grupo, de cerca de 25 pessoas, foi orientada por agentes da Escola Pública de Mobilidade da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Durante a ação, eles foram orientados quanto à importância de seguir as regras de mobilidade.

Este é o segundo ano de parceria entre a EPTC e o grupo de idosos, que existe, por sua vez, há uma década. “Esta caminhada é muito importante, pois os idosos também são multiplicadores. É fundamental que continuemos sempre com este aspecto educacional, para que eles possam também atuar nas ruas, esperando fechar o sinal de trânsito, olhar para os dois lados da rua, usar corretamente a faixa de segurança”, comentou a enfermeira Karen Weingaertner del Mauro, que atua no ComViver.

Segundo ela, a caminhada também foi uma forma de proporcionar atividades físicas aos idosos. O evento iniciou com uma roda de conversa no auditório do centro de saúde, seguida de um alongamento na academia que funciona nas dependências do Modelo. Depois, os idosos percorreram cerca de duas quadras, sendo orientados pela equipe da EPTC presente. “Estamos orientando os idosos a como se comportar, principalmente com independência”, comentou a agente de fiscalização e líder do programa Pedestre Idoso da EPTC, Luciana Pereira.

Ainda conforme Luciana, até o dia de hoje, 22 pedestres haviam morrido no trânsito de Porto Alegre em 2023. Dos oito atropelamentos com morte, metade foram de pessoas acima de 60 anos. “Este é o início de uma série de ações que queremos promover ao longo de todo o ano, conscientizando diferentes grupos para a importância da convivência segura nas nossas ruas”, reforçou a agente.

Integrantes do grupo há cinco anos, as amigas Doroti Chemello, 84 anos, e Graças Peixoto, 70, moradoras do bairro Cidade Baixa, aprovaram a ação. “Gosto muito de participar deste grupo, por promover muita qualidade de vida. É uma maneira de podermos sair da rotina e interagir com outros idosos”, comentou Doroti. “É, com certeza, uma ação de valorização da pessoa idosa. Precisamos compartilhar isto sempre”, reforçou Graças.

Nos próximos dias, mais ações estão previstas em alusão ao Maio Amarelo. Amanhã, às 11h, no estacionamento do Shopping Total, ocorre ação educativa de orientação aos motoristas sobre o uso das vagas especiais para pessoas com deficiência e idosos, e no sábado, a partir das 9h, ocorre a Caminhada Segura, em um trecho de dois quilômetros, também promovida pelo Programa Pedestre Idoso. Em caso de chuva, as ações poderão ser transferidas.