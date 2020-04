Idosos sintomáticos para Covid-19 são testados em Sapucaia do Sul

publicidade

A rede pública de saúde de Sapucaia do Sul está realizando a testagem rápida para detecção do novo coronavírus. A ação é possível porque o município recebeu do Governo do Estado, no início desta semana, 1.340 testes.

De acordo com a Prefeitura, a testagem será realizada, prioritariamente, em idosos (com mais de 60 anos) sintomáticos e em profissionais da área da saúde e da segurança pública. Os testes serão realizados em pessoas do grupo prioritário a partir do décimo dia do aparecimento dos sintomas do Covid-19 e após avaliação prévia do paciente na unidade de saúde, onde serão coletadas amostras de sangue. O resultado pode ser verificado em até 20 minutos após a realização.

Além do teste rápido, o município já vem realizando testes laboratoriais para detecção do Covid-19, ampliando ainda mais o número de testados depois de convênio firmado com a universidade Feevale.