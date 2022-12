Igreja Universal oferta ceia natalina para 250 moradores em Alvorada

publicidade

A solidariedade tomou conta da Praça Leonel Brizola, em frente ao paço municipal de Alvorada, no Centro, na noite de segunda- feira. Como parte da programação do Natal de Alvorada, município da região Metropolitana de Porto Alegre, a Igreja Universal uniu-se à prefeitura alvoradense e juntos promoveram uma noite de Natal Solidário. A atividade consistiu em preparar e servir uma ceia farta para cerca de 250 moradores de rua e pessoas em vulnerabilidade social que frequentam os albergues do município. Além disso, apresentações de músicas, danças e louvores fizeram parte do evento.

Uma mesa repleta de pratos decorados com frutas, panetones, saladas, frango assado, acompanhamentos, refrigerante e sobremesa foi ofertada para os convidados. O pastor Dorival de Jesus explicou que os alimentos são frutos da arrecadação dos integrantes da Igreja. “Só para ter ideia, iremos servir cerca de 800 pedaços de frango”, disse. Ele enfatizou que essa ação acontece todo ano, mas que desta vez o executivo e o legislativo municipais propuseram uma parceria, que foi prontamente aceita. Alvorada tem dez Igrejas Universais com aproximadamente 3,5 mil evangélicos.

O presidente da Câmara de Vereadores de Alvorada, Cristiano Schumacher, relatou que as atividades natalinas começaram desde o dia 1º do mês e seguirão até o fim de dezembro. “É de segunda a segunda, a partir das 19h, com média de três escolas fazendo apresentações culturais, além do Papai Noel para tirar fotos com a população”, ressaltou.

O pastor e vereador Rodrigo Mendes destacou que a sua atuação funciona como um elo entre a Igreja Universal e o Poder Público, o que favorece a união de forças para promoção do bem. “Vira uma ponte entre os dois lados para triplicar a ajuda às pessoas que estão vivendo na rua”, comentou.

A secretária municipal de Saúde, Neusa Abruzzi, que no ato representou o prefeito de Alvorada, José Arno Appolo do Amaral , realçou que a participação da Igreja proporcionou um efeito agregador ao trazer a ceia para a praça. "É uma honra contar com a Igreja ,que causou essa inovação de unir pessoas necessitadas em uma praça”, disse.

Representando o o subcomandante major Márcio Leandro da Silva do24º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Alvorada, o tenente Walter Oliveira salientou que a BM é parceria e apoiadora dos eventos da Igreja Universal. “Apoiamos todos os projetos que visam ajudar pessoas carentes”, ressaltou.

“Comida de luxo”

Cesar Juliano saboreando a ceia. Foto: Fabiano do Amaral

O cheiro de frango assado aguçou o paladar de César Juliano, morador de rua que serviu um prato generoso com direito a tudo que estava disponível na ceia. Vivendo nas ruas desde 2008, vive reciclando e limpando calçadas. “ Fome não passo”, disse. Porém, ao olhar para a ceia, não teve dúvidas. “Essa comida é de luxo”, exclamou.

Bruna Ferreira e os dois filhos. Foto: Fabiano do Amaral

Enquanto isso, a doméstica Vera Regina Abreu assistia aos números artísticos no palco. A dona de casa Bruna Ferreira também trouxe os filhos, um menino de 26 dias e uma menina de 5 anos para conferir as atrações. “Acho importante tudo isso”, entende.