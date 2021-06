Igrejinha ganha complexo esportivo

publicidade

Igrejinha conta agora com uma moderna e completa estrutura para a prática esportiva. Localizado no bairro Viaduto, o Complexo Esportivo do Ministrão, conta com quadra de tênis, quadra de beach soccer e quadra de vôlei de praia, segundo o vice-prefeito de Igrejinha, Joãozinho Lopes.

“A prática esportiva está crescendo muito em Igrejinha e em toda região, nos mais diversos segmentos e modalidades. Investir no esporte é investir, também, na saúde pública e na qualidade de vida da população. Por isso é tão importante essa obra entregue para a comunidade”, afirma. A construção foi realizada com recursos oriundos de emendas do ex-deputado federal João Derly, de mais de R$ 226 mil.

Para utilização do espaço é necessário realizar a reserva prévia com o Departamento do Desporto, localizado no Centro Administrativo Prefeito Lauri Auri Krause, durante os horários de expediente, de segunda à quinta-feira, das 12h às 18h30min, e nas sextas das 9h às 14h. A quadra de tênis possui as medidas e a estrutura oficial para a prática profissional do esporte.

Veja Também