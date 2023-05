Imagens de alunos de Juazeiro do Norte com uniformes 'gigantes' viralizam na redes sociais

publicidade

Imagens dos estudantes da rede municipal de Juazeiro do Norte, no Ceará, com uniformes “gigantes” viralizaram nas redes sociais no fim da semana passada, quando familiares reclamaram do tamanho das peças, muito maior do que o normal.

As fotos mostram tênis, sandálias, camisetas e bermudas, que fazem parte de um kit, distribuído pela Prefeitura de Juazeiro, que contém ainda cadernos, estojos e outros materiais usados em sala de aula.

Segundo a prefeitura informou ao jornal cearense O Povo, teriam sido confeccionados 34 mil uniformes, mas não se sabe exatamente quantas crianças receberam as peças “gigantes”.

Ainda de acordo com o órgão, as escolas são responsáveis por passar os tamanhos de cada aluno à secretaria de educação, que, por sua vez, repassa a informação ao fabricante.

Ao jornal O Povo, a secretária de Educação de Juazeiro do Norte, Pergentina Jardim, disse que é possível que pais ou responsáveis não tenham verificado o engano ainda na escola.

“Ao chegar à escola existe essa experimentação, e a gente entrega por essa primeira planilha. Uma criança de seis anos veste [tamanho] dez, por exemplo, né? E aí, muitas vezes, o pai quando vai receber a farda, experimenta. Alguns pais já chegam com muita pressa e não conseguem experimentar, e aí acontece esse tipo de situação”, explicou.

Segundo ela, o erro é de fácil resolução e as trocas dos uniformes já estão sendo realizadas.“Todas as escolas estão orientadas e estão fazendo essa troca. Nós [Secretaria da Educação] estamos também fazendo isso junto às escolas, recebendo o que não deu certo para fazer essa devolução e troca junto com o fornecedor."