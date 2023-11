Imagens de satélite mostram sedimentos dos rios Caí e Jacuí atingido Porto Alegre

publicidade

Imagens do satélite Sentinel-2 do Programa Copernicus da União Europeia e processadas pela empresa Soar.Earth mostram o avanço dos sedimentos das cheias dos rios Caí e Jacuí atingindo a região de Porto Alegre, o que motivou a cheia histórica do Guaíba.

A carga de sedimentos ajuda a indicar a velocidade da água que chega à região em direção à Lagoa dos Patos. Ainda sem influência do vento Sul, que é esperado para as próximas horas em Porto Alegre, a vazão da água segue o fluxo natural e um eventual represamento dos sedimentos pode estender a cota de cheia do Guaíba por vários dias.

Pelas imagens é possível verificar que a descarga de sedimentos dos rios Jacuí e Caí já atingiu Porto Alegre, turvando a água do Guaíba. Já a carga do Rio dos Sinos está mais acima ainda, a sua vazão levará mais algum tempo para chegar à Capital.

Veja a imagem completa:

