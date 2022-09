Imbé realiza nova edição da Feira de Adoção de Animais

publicidade

A Prefeitura de Imbé promove nesta quinta-feira uma nova edição da Feira de Adoção de Animais. A ação acontece das 10h30min às 16h, na avenida Paraguassú, 1920, no Centro. No local também são aceitas doações de ração para os animais de rua da cidade.

O Departamento de Proteção Animal (DEPAN) incentiva a adoção responsável como uma forma de combater o abandono e maus tratos. Para realizar a adoção de pet é necessário apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência, além de ser maior de idade. Após o cadastro, será feita uma entrevista com o candidato antes da concretização da adoção. O futuro tutor assinará um termo de responsabilidade, assumindo o compromisso de cuidar do bem-estar e de atender outras necessidades do animal.

Todos os filhotes têm a castração garantida pela prefeitura ao chegarem na idade mínima para o procedimento. Os filhotes já estão desverminados. As vacinas ficam por conta do tutor.

A Feira de Adoção de Animais faz parte do Projeto de Proteção Animal (PPA), com realização do DEPAN e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Pesca, Proteção Animal e Agricultura (SEMMAPA), em parceria com a Associação Imbeense de Proteção aos Animais (AIMPA).

