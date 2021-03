Implantação de contêineres colaboram para o descarte correto do lixo em São Borja

publicidade

Dois contêineres foram instalados nas praças centrais de São Borja. Um no centro da Praça XV de Novembro e o outro, nas proximidades dos banheiros públicos da Praça da Lagoa. O objetivo principal é conscientizar a população para o descarte adequado do lixo, tornando a cidade mais limpa.

A empresa Eco Verde, concessionária da prefeitura para os serviços de coleta de resíduos, tomou a iniciativa, apoiada pelas secretarias de Meio Ambiente e Serviços Urbanos. A ideia é a ampliação de ações deste nível. Nos locais de maior circulação de público, a Secretaria de Meio Ambiente também instalou 100 novas lixeiras.

O gerente local da Eco Verde, Lúcio Passamani, disse que a empresa recolhe, diariamente, em média, 43 toneladas de resíduos, entre lixo orgânico e materiais para reciclagem. Os recicláveis são recolhidos ao antigo GIAMA (colégio), no bairro do Passo, onde ocorre o processo de triagem. Dezenas de famílias são envolvidas na operação.

A meta é, gradativamente, ampliar o processo de coleta seletiva e de reaproveitamento dos materiais. Já o lixo orgânico é encaminhado ao Lixão, também no bairro do Passo. No local ocorre transbordo, tendo como destino final aterro sanitário em Giruá.

A administração municipal trabalha em várias frentes para solucionar o destino final dos resíduos descartados. Entre as ações, estão a recuperação do passivo ambiental representado pelo Lixão, a implantação de aterro sanitário com apoio da iniciativa privada e, ainda, realização de licitação para o recolhimento do lixo.

