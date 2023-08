Implantação de passarela bloqueará a BR 116 neste sábado em Canoas

publicidade

As equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes (Dnit) vão bloquear totalmente a via lateral da BR-116, no sentido interior-capital, entre as ruas Anita Garibaldi e Siqueira Campos, em Canoas, neste sábado para a instalação das rampas que compõem a nova passarela de pedestres. A interrupção será realizada das 8h às 14h, no km 264,5.

Os dispositivos pesam 15 toneladas e têm 14 metros de comprimento. O tráfego na pista central da rodovia permanecerá sem alteração. Para garantir a segurança dos motoristas e dos trabalhadores, o trecho estará devidamente sinalizado. De acordo com o Dnit, as obras integram o Lote 2 das melhorias operacionais e de segurança viária da BR-116.