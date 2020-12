Inaugurada Estação de Tratamento de Chorume em Gravataí

publicidade

O Aterro Santa Tecla, em Gravataí, na região Metropolitana, que teve suas atividades encerradas em 2013, recebeu a primeira Estação de Tratamento de Chorume do Estado. De acordo com a prefeitura, a estrutura, além dos inúmeros benefícios ambientais, trará uma economia de R$ 1,5 milhão por ano para o município. O espaço atende todos os requisitos estabelecidos na Resolução Conama nº 355/2017 e na Resolução Conama nº 430/2011.

O local fará o tratamento do chorume gerado por causa dos resíduos enterrados no Aterro Santa Tecla. O líquido percolado, antes era levado para Santa Catarina, pois não havia nenhuma Estação de Tratamento de Chorume aqui no Rio Grande do Sul. Agora ele será tratado no próprio local, evitando o transporte e possíveis acidentes ambientais.

Depois das quatro etapas do tratamento, o líquido sai limpo e é utilizado na própria rotina de desintoxicação de mais chorume. O processo se resume em equalização e neutralização do chorume, processo para clarificação e retirada de parte do nitrogênio amoniacal, tratamento biológico para redução das químicas, óleos, graxas e nitrogênio, além do sistema de polimento final por filtros e membranas especiais que removem os contaminantes.

O prefeito Marco Alba disse que a estação é fruto de um trabalho para preservar o meio ambiente e melhorar a qualidade dos serviços prestados à nossa comunidade. “Essa foi uma demanda da população que evoluiu para um projeto pioneiro de cuidado ambiental”.

