Inauguradas rótulas e nova travessia urbana na RSC 287, em Montenegro

Uma demanda, presente em discussões sobre infraestrutura há, pelo menos, quatro décadas em Montenegro, no Vale do Caí, foi inaugurada, nesta terça-feira, na cidade. Com um investimento de R$ 5,2 milhões, foi entregue simbolicamente a revitalização do km 2 da RSC-287, com duas rotatórias e vias laterais na travessia, na altura do bairro Santo Antônio. O evento teve a presença do governador em exercício do Estado, Gabriel Souza, o presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), Luiz Fernando Záchia, e o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Juvir Costella.

O ato foi realizado próximo a uma das rotatórias, na esquina com a rua Ernesto Zietlow (a outra foi construída junto à esquina com a rua Ramiro Barcelos). Souza, que substitui o governador Eduardo Leite, em viagem ao Fórum Econômico Mundial, na Suíça, destacou que a melhoria da infraestrutura das estradas em todo o RS será intensificada neste mandato. “Sabemos que esta era uma obra aguardada há muito tempo pelos moradores. É uma alegria participar deste memento”, disse o governador em exercício.

No canteiro de obras, a EGR executou a implantação de uma nova rede de drenagem para que não houvesse impacto na rede municipal existente. Após esta etapa, começou a estruturação das ruas laterais com remoção do pavimento existente e execução das camadas de base e sub-base para adequar às condições atuais de tráfego. O pavimento foi finalizado com nova camada asfáltica em toda a área da obra, incluindo trevos, pistas centrais e ruas laterais, com a implantação e renovação dos contornos com meio-fios e calçadas. A obra foi concluída com a implantação do paisagismo e sinalização horizontal e vertical completamente nova e a inclusão das pistas elevadas para passagem segura de pedestres.

O presidente da empresa elogiou o comprometimento do poder público municipal durante a obra. “O corpo técnico da prefeitura acompanhou cada etapa, cada momento, para que tudo desse certo. Agradeço e parabenizo a todos”, concluiu Záchia. A ordem para o início dos serviços foi assinada em maio de 2022, com a adaptação do projeto cedido para o Município pela formanda em arquitetura Nicole Streit. A ideia era adequar o perímetro da obra aos acessos comerciais e residenciais existentes, gerando menor impacto para a execução dos trabalhos topográficos e o estaqueamento.

O prefeito Gustavo Zanatta referiu o dia como “histórico”. “Eu disse que este projeto sairia do papel. Lutamos muito por isso, foi um esforço de muitas mãos, de nossa equipe, do Gabriel, do governo do RS, da EGR. Acredito que este é um símbolo de uma nova cidade, que acredita e trabalha para resolver seus problemas e que pode ser muito melhor”, disse o prefeito.