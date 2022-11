Incêndio atinge apartamentos na avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre

publicidade

Um incêndio atingiu nesta terça-feira dois apartamentos no primeiro andar de um prédio na avenida Bento Gonçalves, 1515, no bairro Santo Antônio, em Porto Alegre. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foram acionadas para debelar o fogo. Segundo o tenente Rafael Vieira, ninguém ficou ferido. Um vídeo publicado em redes sociais mostra o apartamento em chamas e a fumaça se espalhando rapidamente.