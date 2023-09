Incêndio atinge fábrica de produtos de higiene, em Estrela

publicidade

Um incêndio tomou conta de uma fábrica de produtos higiênicos no bairro das Indústrias, no município de Estrela, no Vale do Taquari. As chamas tomaram conta da fábrica por volta das 19h14 desta sexta-feira, na rua Max Henrique Ericksen.

O Corpo de Bombeiros da Brigada Militar, foi acionado para controlar o fogo. Ainda não há informações sobre vítimas.