Incêndio atinge lanchonete da Estação Rodoviária de Porto Alegre

Um incêndio atingiu no começo da madrugada desta terça-feira uma lanchonete na Estação Rodoviária de Porto Alegre. Segundo um dos proprietários do estabelecimento comercial em entrevista à reportagem da Record TV RS, o fogo teria começado em uma fritadeira elétrica esquecida ligada por um funcionário.

As chamas foram combatidas pelo efetivo do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1º BBM) e com apoio da equipe de segurança da Estação Rodoviária, que chegou a usar até dez extintores. Um vigilante inalou fumaça e teve de ser encaminhado para o atendimento médico no Hospital de Pronto Socorro (HPS).

