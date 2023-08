Incêndio atinge madeireira em Esteio

publicidade

Um incêndio de grandes proporções atingiu na tarde deste domingo uma madeireira localizada na cidade de Esteio. O estabelecimento fica situado no km 6 da ERS 118. Não há informações de feridos.

As chamas foram registradas em dois prédios da Dimer. Quatro caminhões do Corpo de Bombeiros local foram mobilizados, além de um caminhão-tanque. Conforme o capitão André Borges Fernandes, foram usados 40 mil litros de água para combater o fogo.

A Dimer é uma empresa que faz beneficiamento de madeira. Responsáveis pela companhia acreditam que 1,2 mil metros cúbicos do produto tenham sido queimados no incêndio. O local conta com 60 funcionários e eles avisaram o início das chamas por volta de 14h40min.