Incêndio atinge Mercado Modelo de Itaqui

Um incêndio atingiu no final da tarde deste domingo o Mercado Modelo de Itaqui, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. O Corpo de Bombeiros local tenta conter as chamas no local, que fica na rua João Dubal Goulart, no Centro do município.

Segundo informações preliminars, a maior parte do estabelecimento teria sido consumida pelas chamas. Três viaturas e nove homens estão no local para combater fogo, já que pode se espalhar para edificações vizinhas. Não há informações de pessoas feridas.