Incêndio atinge restaurante no Centro de Porto Alegre

Um incêndio em prédio comercial gerou muita fumaça e cheiro de queimado, causando preocupação, na noite desta segunda-feira, no Centro de Porto Alegre. O fogo começou, de acordo com testemunhas, em área auxiliar de um restaurante na rua Jerônimo Coelho, esquina com a Marechal Floriano, no Centro Histórico.

As chamas na churrascaria podiam ser visualizadas de diversos pontos, em prédios e de um estacionamento na região. O teto e a chaminé de uma edificação eram consumidos.

Os bombeiros foram acionados e chegaram rapidamente no local. Uma viatura especializada e três da Brigada Militar atendiam a ocorrência. Ainda não havia informação sobre feridos.