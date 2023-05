Incêndio danifica plataforma de prescrição eletrônica do Cremers e deixa sistema fora do ar

publicidade

Um incêndio ocorreu no setor de Tecnologia e Informação do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) e causou danos à ferramenta de prescrições eletrônicas, que está fora do ar por tempo indeterminado. Não houve feridos. As causas do fogo, iniciado na madrugada deste domingo, estão sendo investigadas.

O Cremers informou que está trabalhando para restaurar a plataforma o mais rápido possível, mas a ação itinerante que estava prevista para acontecer em Panambi na segunda-feira foi cancelada, e uma nova data será divulgada posteriormente.

Enquanto isso, o Conselho recomenda que os atestados e solicitações de exames sejam feitos manualmente. Mas o órgão afirmou que a sede vai abrir normalmente nesta segunda.

A plataforma de prescrições eletrônicas do Cremers foi criada em abril de 2020, com o objetivo de tornar mais fácil a emissão de receitas e atestados médicos a distância. Depois de emitida no portal do Cremers, a receita pode ser impressa ou apresentada digitalmente em qualquer estabelecimento escolhido pelo paciente.