Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de chocolate no Espírito Santo

Um incêndio de grandes proporções atingiu as instalações de uma fábrica da Cacau Show em Linhares, no Espírito Santo. O incêndio começou na madrugada desta terça-feira, 7, e no início da manhã os bombeiros ainda trabalhavam para controlar as chamas. Segundo a corporação, não há feridos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 4h40 e chegou à fábrica cerca de dez minutos depois. No início da manhã, 18 militares da corporação atuavam no combate às chamas, que "já diminuíram, mas o incêndio ainda está ativo", segundo nota da corporação enviada pouco depois das 8h30.

"Neste momento, os militares atuam no controle e isolamento das chamas, para que não se espalhem para áreas que ainda não foram atingidas. Já foram acionadas equipes de outros municípios para apoio, sendo que guarnições de São Mateus e Aracruz (municípios próximos) estão em deslocamento.

Também há o apoio de carros-pipa da prefeitura. Até o momento, não há relato de feridos que tenham precisado de socorro do Corpo de Bombeiros nem de óbito no local", diz o texto.

Não há previsão de término do trabalho de combate ao incêndio. Assim que as chamas forem extintas, o bombeiros ainda precisarão fazer o trabalho de rescaldo - resfriamento total do ambiente para evitar novas chamas.

A fábrica da Cacau Show está no bairro Canivete, às margens da BR-101. Vídeos postados nas redes sociais no início da manhã mostram grandes labaredas e uma fumaça escura que chega a dezenas de metros de altura.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), afirmou em um rede social que acompanha a situação e que "felizmente, [não há] nenhuma vida perdida no incêndio de grandes proporções na fábrica da Cacau Show".

E nota, a Cacau Show lamentou o incidente. "Felizmente, informamos que nenhum dos nossos colaboradores sofreu ferimentos graves", afirmou a empresa. "A Cacau Show possui três fábricas e a planta de Linhares representa 19% de toda a produção da nossa marca. Estamos reorganizando nossa cadeia de Supply Chain para que não haja qualquer impacto de produção."

