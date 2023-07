Incêndio destroi caminhões em prédio comercial na Medianeira, em Porto Alegre

publicidade

O Corpo de Bombeiros atende uma ocorrência de incêndio de grandes proporções no bairro Medianeira, em Porto Alegre. As chamas atingem, desde o fim da tarde desta terça-feira, o prédio que abriga uma empresa de frete especializada em mudanças. O trânsito na via está bloqueado. Informações iniciais são de que não há feridos.

De acordo com o proprietário do local, Carlos Gabardo, o início do fogo começou com um curto circuito no chuveiro durante o banho de um funcionário. Era fim do expediente e em torno de seis funcionários estavam no local. Eles tentaram apagar o fogo com extintores de incêndio, mas as chamas seguiram se alastrando.

Conforme Gabardo, cerca de seis caminhões de mudança tiveram perda total, alguns deles com pertences. Ele estima o prejuízo em R$ 2 milhões. Ele também comentou que os hidrantes da rua não tinham água e foram necessários quatro caminhões de bombeiros para controlar o fogo.

Samanta Vargas mora na rua de trás do prédio comercial, há 40 anos. Ela disse que ouviu uma explosão que fez a casa tremer. Ao sair para a rua viu as chamas e a fumaça.

Samanta expressou sua preocupação com as casas no entorno e com uma creche. "Os pais chegaram correndo para buscar os filhos."

Com informações da repórter Paula Maia