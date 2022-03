Incêndio em Jaguarão fecha Farmácia Municipal, INSS e Secretaria de Planejamento Urbano

publicidade

No início da manhã desta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros de Jaguarão foi acionado para combater um incêndio no prédio em que fica localizada a Farmácia Municipal. Rapidamente, as chamas que haviam começado ainda na madrugada foram extintas. Ninguém ficou ferido. Os bombeiros investigam as causas do incêndio. No mesmo prédio funcionam ainda a agência do INSS e a Secretaria de Planejamento Urbano de Jaguarão.

À tarde, a Secretaria de Saúde não realizou atendimento externo para que pudesse fazer o levantamento de dados, a avaliação de prejuízos e o catálogo dos medicamentos. A iniciativa tem como objetivo voltar a atender, no menor tempo possível, os usuários da Farmácia Municipal em um novo local.

O Governo do Estado se disponibilizou para repor os estoques de remédios de sua competência. O INSS, detentor do prédio, solicitou uma equipe técnica para averiguar a situação. Outra equipe de manutenção esteve no local e informou que, em princípio, a rede de energia não apresenta condições de reparo imediato. Eles acreditam que serão necessários de dois a três meses para a execução dos trabalhos.

Veja Também

Tanto o INSS quanto a Secretaria de Planejamento Urbano devem ser realocados, pois não conseguem realizar seus trabalhos sem o fornecimento de energia elétrica. A agência do INSS de Jaguarão atende grande parte dos usuários da região. Com o incêndio, a demanda deve ser deslocada para a agência de Pelotas, o que inclui exames de perícia médica, por exemplo.