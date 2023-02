Incêndio em penitenciária de Florianópolis deixa três mortos

publicidade

Pelo menos três homens morreram, nesta quarta-feira, em um incêndio na principal penitenciária de Florianópolis, segundo informações do portal ND+. O incêndio de pequena proporção iniciaram por volta das 12h33, de acordo com os bombeiros, em uma cena do presídio, situado no bairro Agronômica.

As vítimas - duas naturais de outros estados - foram retiradas inconscientes das celas e, em seguida, tiveram óbito confirmado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Os nomes não foram informados.

De acordo com as informações apuradas pelo ND+, as chamas atingiram a célula 22, onde os três presos de segurança máxima cumpriam pena. Os internos não recebiam visitas.

- R. Delminda Silveira, Agronômica e R. Lauro Linhares na Trindade com trânsito muito lento, houve um incêndio na PENITENCIÁRIA, já controlado, e por conta disso a muitos veículos de EMERGÊNCIA, EVITAR a região. Não há risco de fuga e massa. pic.twitter.com/3InhSVGYtx — RicardoPastrana (@Ricard0Pastrana) February 15, 2023

Há também detentos que ficaram feridos, mas até às 14h50 desta quarta não havia sido divulgado um balanço. Segundo informações oficiais, a maioria dos feridos são presos de baixa periculosidade. Há 17 médicos no local classificando o comprometimento de cada atingido. Pelo menos 30 presos foram retirados do local pelos agentes penitenciários. Seis caminhões dos bombeiros militares foram deslocados ao local para conter as chamas.