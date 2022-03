Incremento no transporte coletivo tem 92 novos horários em Pelotas

publicidade

Buscando atender a demanda do retorno às atividades escolares em Pelotas, o transporte coletivo urbano já conta com 92 novos horários em diferentes linhas de todos os bairros. O transporte coletivo rural também já conta com três novos horários, além da extensão da linha Grafite para atender alunos, professores e funcionários da Escola Municipal de Ensino Fundamental Wilson Müller, na colônia Triunfo, no quarto distrito.

Além destas alterações, vários ajustes nos mais de 30 horários existentes foram feitos para atender o aumento da movimentação com o público escolar. A partir desta quarta-feira novos horários, além dos já implantados, passarão a integrar as linhas Padre Réus, Navegantes e Bom Jesus.

Na quinta-feira, a linha interbairros também terá um acréscimo para melhorar a frequência. Os novos horários do transporte coletivo podem ser acompanhados no site pratipelotas.com.br, pois quando há estas ampliações, pode mudar o horário de partida das linhas já existentes em virtude da frequência.

