Indígenas de comunidade Guarani estão abrigados em igreja no Lami

A cheia do Rio Guaíba causou estragos no Lami, em Porto Alegre. Entre os atingidos no bairro estão indígenas da Comunidade Guarani Tekoá Pindó Poty, que fica na Avenida Edgar Pires de Castro, próxima a um córrego.

De acordo com o cacique da aldeia, Roberto Ramires, sete famílias ainda estavam desalojadas na tarde desta quinta-feira (14). Entretanto, este número foi ainda maior. Quase todos os indígenas da comunidade precisaram dormir no salão de uma igreja do Lami entre a noite de quarta e a manhã de quinta.

Conforme a chuva cessava e o nível do Rio Guaíba baixava, algumas famílias conseguiram voltar para suas casas. Segundo a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), na tarde desta quinta-feira (14), 48 indígenas ainda seguiam abrigados no espaço montado dentro da igreja. A previsão da própria comunidade era de retomar totalmente às casas na sexta-feira (15).

Uma das moradoras que ficou desabrigada com a cheia do córrego contou que o grupo fez uma seleção das roupas que foram encaminhadas a eles e, aquelas que não serviram, foram devolvidos para que outras famílias desabrigadas possam utilizá-las.

