Iniciada remoção das rochas na Rota do Sol, em Itati

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) informa que começou a remover nesta quarta-feira as rochas que estão sobre uma das pistas da ERS 486, no km 4, na Rota do Sol, em Itati. O serviço faz parte das obras de estabilização da encosta no trecho.

Para facilitar a retirada do material, a empresa contratada pelo Daer está perfurando os blocos maiores a fim de fragmentá-los. Retroescavadeiras e perfuratrizes hidráulicas estão sendo utilizadas nesta etapa da operação.

Após a retirada das rochas, será implantada uma cortina de contenção para evitar novos desmoronamentos no local. O valor total das obras é de R$ 3 milhões e a estimativa é de que os trabalhos sejam concluídos ainda este ano.