Iniciam obras de pavimentação em 29 ruas de Alvorada

Duas das 29 vias que integram o pacote das obras de pavimentação asfáltica na cidade de Alvorada, na Região Metropolitana, começaram a receber equipes de engenharia e maquinário pesado nesta quinta-feira. A avenida A e a rua Darcy Ribeiro são as primeiras contempladas nesta primeira etapa. Os trabalhos estão sendo realizados pela empresa Dobil Engenharia LTDA, vencedora da concorrência, e o investimento é de R$ 10 milhões.

De acordo com a Administração, este é o segundo financiamento aprovado para investimento em pavimentação, uma demanda antiga da comunidade local. O primeiro foi finalizado em 2021, em que 63 vias foram concluídas e entregues à população de Alvorada.

De acordo com o prefeito, Jose Arno Appolo do Amaral, este é o maior projeto de pavimentação da história da cidade e todos os investimentos feitos têm um propósito, “mudar para melhor a vida do povo alvoradense.”