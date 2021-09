Inscrições do programa "Vizinho Amigo", da Foz do Chapecó Energia, se estende até final de outubro

publicidade

Os vizinhos do reservatório da usina Foz do Chapecó tem até o final do mês de outubro para se inscrever no programa Vizinho Amigo, da Foz do Chapecó Energia. O projeto recompensa com prêmios em dinheiro produtores rurais e agricultores familiares lindeiros da usina instalada no rio Uruguai, entre os municípios de Alpestre (RS) e Águas do Chapecó (SC), que realizam ações de conservação da Área de Preservação Permanente (APP) do reservatório.

O programa abrange proprietários de terras vizinhas ao reservatório em Águas de Chapecó, Caxambu do Sul, Guatambu, Chapecó, Paial e Itá, em Santa Catarina, e em Alpestre, Nonoai, Rio dos Índios, Erval Grande, Faxinalzinho e Itatiba do Sul, no Rio Grande do Sul.

Segundo o diretor da empresa Foz do Chapecó Energia, Otávio Luiz Rennó Grilo, a APP é fundamental para a qualidade ambiental e para a conservação da biodiversidade. Grilo disse que os produtores serão avaliados por critérios pré-definidos e podem receber ou perder pontos conforme as ações desenvolvidas. Neste ano, a Foz do Chapecó realizou algumas mudanças nas regras e na premiação com o objetivo de simplificar e incentivar ainda mais a participação dos proprietários. Também ampliou o número de ganhadores. Serão premiados 20 inscritos, sendo 10 de cada margem.

O reservatório da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó tem uma área de 79,2 Km², dos quais 40 Km² correspondem à própria calha do rio Uruguai. Sendo assim, apenas 39,2 Km² foram inundados para a formação do lago, tornando a Foz do Chapecó uma das usinas com menor coeficiente de área alagada/potência instalada do País.

A barragem da Usina Foz do Chapecó tem 598 metros de extensão e 48 metros de altura. O vertedouro da Usina Foz do Chapecó é formado por quinze comportas que escoam a água do reservatório não utilizada para geração de energia. Sua capacidade máxima de descarga se aproxima da capacidade de vazão da maior usina hidrelétrica em operação no Brasil: a Usina de Itaipu.

Com quatro unidades geradoras, a Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó tem uma potência instalada de 855 megawatts. Sua capacidade equivale a 25% do consumo de energia do estado de Santa Catarina ou 18% do consumo do Rio Grande do Sul. É energia suficiente para abastecer mais de cinco milhões de lares. A casa de força, onde as unidades geradoras estão abrigadas, fica totalmente localizada em Alpestre, no Norte do Rio Grande do Sul.

