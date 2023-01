Inscrições para a Rústica do Aniversário de Campo Bom seguem até 15 de janeiro

publicidade

As inscrições para a rústica do aniversário de 64 anos de Campo Bom, no Vale do Sinos, se encerram no próximo dia 15 de janeiro. A tradicional corrida será realizada no dia 29 de janeiro. A saída acontece do Ginásio Municipal (Av. Adriano Dias, 720) e o percurso é de 5km.

A largada, na categoria adulta (maiores de 16 anos), está marcada para às 8h15. Para a corrida infantil, crianças de 2 até 15 anos, os trajetos serão menores, de 100m a 400m, com saída às 7h45.

Medalhas de participação serão distribuídas para todos os atletas, além de troféus para os campeões de cada categoria. As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico: wommerrunning.com.br/corridaanivercampobom/.

Veja Também