Inscrições para oficina de confecção de bonecos de Papai Noel encerram nesta sexta

O Fórum de Economia Solidária de Canoas promove no próximo dia 22 de novembro uma oficina para a confecção de bonecos de Papai Noel em EVA, ornamentos para decoração natalina. A atividade acontece no Centro de Capacitação e Produção em Economia Solidária (CCPES), às 14h e as inscrições, gratuitas, se encerram nesta sexta-feira (18).

Para participar, os interessados devem levar apenas os materiais necessários para a confecção dos artigos natalinos: um cone de linha ou lã de aproximadamente 17 cm, folha de EVA vermelha, branca ou preta, uma bola de isopor de 70mm, cola quente ou instantânea e tesoura. As inscrições devem ser feitas através do telefone (51) 3477.2489 ou pelo WhatsApp (51) 9 9327.2760.

O Centro de Capacitação e Produção em Economia Solidária, localizado na Av. Rio Grande do Sul, 3462, Bairro Mathias Velho, foi criado em maio de 2012, por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Canoas, Fundação La Salle e o Fórum Canoense de Economia Solidária. O objetivo do espaço é contribuir para a capacitação e o desenvolvimento profissional da população canoense, estimular a criação de novas empresas solidárias e qualificar empreendimentos existentes no município.