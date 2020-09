Instalados pontos de coleta para arrecadação de brinquedos e livros infantis em Esteio

publicidade

Já estão à disposição da comunidade pelo menos 10 pontos de coleta, em Esteio, para arrecadar brinquedos, livros infantis, máscaras de proteção e jogos interativos que deverão ser distribuídos às crianças de baixa renda e que vivem em situação de vulnerabilidade social.

A ação faz parte da Campanha "Ação Criança Feliz" relacionado ao Dia das Crianças, que integra as atividades desenvolvidas pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), da Brigada Militar (BM). A entrega dos presentes às crianças será realizada no dia 9 de outubro, na Escola Municipal de Educação Básica Maria Lygia Andrade Haack, localizada no bairro Parque Primavera.

Segundo a BM, o repasse dos brinquedos será feito de acordo com os protocolos sanitários determinados em decretos municipal e estadual.