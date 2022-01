Instituições visam ações para coibir a entrada ilegal de estrangeiros pela Ponte Internacional

publicidade

Os membros do Gabinete de Gestão Integrada do Município de Uruguaiana (GGIM) discutiram a entrada ilegal de estrangeiros, inclusive o trânsito a pé, via Ponte Internacional que liga o município a cidade a Paso de los Libres, na Argentina. O encontro teve a presença do prefeito Ronnie Mello e de representantes da Secretaria Municipal de Segurança (Sestra), da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, da Receita Federal e do Ministério Público Federal.

Na reunião, o prefeito Ronnie Mello destacou que a fiscalização precisa ser rígida e que é inadmissível a situação flagrada por meio de vídeos, onde pessoas cruzam a fronteira sem os devidos cuidados. “O controle deve haver de ambos os lados. Independentemente das dificuldades com a operacionalidade, a situação precisa ser resolvida”, disse Mello. Recentemente uma arma foi apreendida com um indivíduo que cruzava a ponte em direção a Uruguaiana.

Durante o encontro, foi acordado o cercamento da antiga entrada à cidade pela rua Vasco Alves, em frente à Igreja do Carmo, para coibir a ação de quem tenta entrar ilegalmente a Uruguaiana. Além disso, um documento vai ser enviado ao Exército Brasileiro com pedido de apoio e destinação de equipes que se somem às outras forças de segurança nas rondas da área da cabeceira da Ponte Internacional. Ambas medidas são consideradas pontuais e emergenciais.

A Prefeitura de Uruguaiana encaminhou, nesta semana, para a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal do Município, documento solicitando maior rigor na fiscalização da entrada de pessoas no Brasil pela Ponte Internacional. Conforme imagens recebidas pelas equipes, os argentinos estão cruzando a fronteira sem serem identificados e fiscalizados quanto ao uso de máscara e cartão de vacinação contra a Covid-19. A prefeitura explica a preocupação voltada à situação da pandemia, destacando que o município possui 1.440 casos ativos da doença, sendo 131 de estrangeiros, além de que os postos de saúde e Centro de Triagem estão atendendo no limite.

