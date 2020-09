Instituto Nossa Senhora da Conceição de Pelotas pede doações

publicidade

O Instituto Nossa Senhora da Conceição, em Pelotas, que auxilia 75 meninas em vulnerabilidade social, pede doações de alimentos e material de limpeza. “A nossa intenção e fazer kits e distribuir para as famílias das meninas todos os meses”, explica a coordenadora técnica do local, Maristela Silva. O Instituto é assistencial, sem fins lucrativos ou vínculos com entidades ou poder público.

Localizada na rua Barão de Butuí, 352, no Centro, a instituição é possível por meio de aluguéis de prédios que foram doados pela comunidade ao longo dos anos do Instituto. “Não podemos vender nenhum prédio e os aluguéis tem que ser integralmente revertido as atividades com as meninas, mesmo assim precisamos de auxílio para poder ajudá-las nesta época”, diz.

Ela conta que antes da pandemia as meninas entre 6 e 12 anos iam para escola pela manhã e passavam a tarde no Instituto. “Ao meio-dia almoçavam e eram divididas em três turmas conforme a idade e participavam de atividades socioeducacionais, lúdicas, de educação física, dança, teatro e informática. Elas também têm atendimento psicológico e de serviço social”, destaca.

Nesta segunda-feira, o Instituto completou 165 anos de história e para comemorar a data as meninas irão em horário diferenciado nesta quarta-feira para serem fotografadas e ganhar uma lembrança. Aquelas pessoas que quiserem ajudar, podem ligar para o Instituto de segunda a sexta-feira das 8h30min às 11h30min e das 14h às 17h, pelos telefones (53) 3222-4089 ou (53) 99987-0800.